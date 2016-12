Studenten engagieren sich für Blutkrebs-Patienten - Registrierungsaktion an der Universität Trier

Foto: dpa Foto: Oliver Killig (dpa-Zentralbild)

(Trier) Studenten der Universität Trier organisieren gemeinsam mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) eine Registrierungsaktion an der Universität, bei der sich Studenten und Mitarbeiter per Speichelprobe in einem kurzen Verfahren bei der DKMS registrieren lassen können. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 8. Dezember, von 10 bis 14 Uhr an der Uni in Raum A9/A10 statt.