TV-Serie Raus! Geschichten vom Aussteigen: Ein Atheist in der Kirche (Multimedia-Reportage)

Da schleppt man einen Atheisten in die Kirche, und dann das: „Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Kreuzgang, der ist wunderschön“, sagt Florian Chefai und eilt durch den Trierer Dom. Er erklärt, dass in der Orgel ein kleiner Teufel versteckt ist, der eine verstimmte Panflöte spielt. Dass man von einem bestimmten Punkt im Innenhof einen perfekten Blick auf mehrere verschiedene Baustile gleichzeitig hat. Dass eine Statue am Portal der Liebfrauenkirche das Judentum verkörpert: Augenbinde, schiefe Krone, die zehn Gebote rutschen aus der Hand, christlicher Antijudaismus, sehr problematisch. Chefai ist ein echter Kirchenexperte. Dabei kann er mit der Kirche gar nichts anfangen.Als Kind ist Chefai ganz selbstverständlich davon überzeugt, dass es irgendwo ein höheres Wesen gibt, einen gutmütigen, allmächtigen Lenker. Ein Ausstieg aus der Religionsgemeinschaft steht gar nicht zur Debatte. Das Elternhaus im saarländischen Neunkirchen: „klassische Arbeiterfamilie“, sagt Chefai, nicht besonders gläubig, nicht besonders ungläubig. Man ist katholisch, weil man eben katholisch ist. Doch der junge Chefai ist fasziniert von den kirchlichen Prunkbauten, von den rätselhaften Riten, von den „großen Geschichten“, die er im Kommunionsunterricht hört.Viele Jahre später hat der Glaube nachgelassen, die Faszination nicht. „Ich glaube, ich gehe heute sogar häufiger in die Kirche als damals“, sagt der 26-Jährige und betrachtet die barocken Stuckarbeiten an der Domdecke. Er interessiert sich für die Kunst, die Architektur und die Geschichte. „Das hat was von Hogwarts“, sagt er. Kein Wunder: Als Kulisse für die Zaubererschule aus den „Harry Potter“-Romanen hält in den Verfilmungen unter anderem die Kathedrale von Gloucester her. Fühlt Chefai sich nicht unwohl zwischen Kreuzen und Heiligenstatuen, zwischen Symbolen eines Weltbilds, das er ablehnt? „Nein, überhaupt nicht.“ Erst vor kurzem war er in Palermo, „katholischer Kitsch“ an jeder Ecke, „sehr ästhetisch“, sagt er. Und wann war er das letzte Mal in einer Messe? „Das war ungefähr …“ Er stockt, denkt nach. „Das ist so lange her, dass ich mich nicht erinnere.Als Junge besucht Chefai ab und zu einen katholischen Jugendtreff, der Pfarrer schaut mit den Kindern Zeichentrickfilme. „Für katholische Verhältnisse schon progressiv“, findet Chefai. Für seine persönlichen Verhältnisse aber immer noch sehr konservativ. Eine plötzliche Erleuchtung, die Chefai auf wundersame Weise vom Christen zum Atheisten verwandelt, gibt es in seiner Jugend nicht. „Das war ein allmählicher Prozess“, sagt er. In der Schule lesen sie Goethes „Faust“. Hier hört Chefai zum ersten Mal vom Pantheismus: Gott ist kein übernatürliches Wesen, er ist eins mit der Natur, mit dem Kosmos. Das gefällt dem Jungen, der beginnt, sich für die Wissenschaft zu interessieren und ein Experimentierbuch nach dem anderen aus der Bibliothek ausleiht.Heute arbeitet Chefai gerne in der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars. „Das ist einer der schönsten Orte in Trier“, sagt er. Dunkle Bücherregale ragen bis unter die helle, reich verzierte Decke. „Kirchenrecht“ steht auf den Schildern, „Dogmengeschichte“, „Konzilien“. Zwei junge Männer mit dicken Brillen blättern durch noch dickere Wälzer. In die kühle Stille dieser Bücherei flieht Chefai regelmäßig, um fürs Studium zu lernen – nicht Theologie, sondern Philosophie und Soziologie. Philosophenbart trägt Chefai nicht – dafür raucht er so viel wie Albert Camus, eines seiner geistigen Vorbilder. „Da nun einmal die Ordnung der Welt durch den Tod bestimmt wird, ist es vielleicht besser für Gott, dass man nicht an ihn glaubt“, sagt der Arzt Bernard Rieux in Camus’ Roman „Die Pest“. Das ist das Theodizee-Problem, über das sich Theologen und Philosophen seit Jahrhunderten die Köpfe zerbrechen: Wie kann man das Leid in der Welt mit einem gütigen Gott in Einklang bringen? Gar nicht, sagt Chefai.Zum ersten Mal mit der Philosophie in Kontakt kommt Chefai in der Schule: Kant, Schopenhauer, Sartre, schließlich Camus. Sie ebnen den Weg für Chefais Ausstieg. Er liest, er zweifelt, tendiert zunehmend zum Atheismus. Als er 17 Jahre alt ist, erzählt ihm ein Freund von der Giordano-Bruno-Stiftung (GBS), die humanistische, aufklärerische, auch atheistische Ideale vertritt. Doch der Teenager, der sich gerade von der Kirche lossagt, der im Jugendzentrum Marx und Adorno liest, gegen den geistigen Mainstream rebelliert, will sich keiner Institution anschließen. Ein Artikel im Spiegel-Magazin ändert seine Meinung: „Die Giordano-Bruno-Stiftung ist das geistige Oberhaupt all derjenigen, die geistigen Oberhäuptern nicht trauen“, steht da. Damit kann Chefai sich anfreunden.Das Zitat kann er heute noch auswendig. Mittlerweile ist der junge Mann selbst Vorsitzender einer GBS-Regionalgruppe, der Evolutionären Humanisten Trier. Auf seinem Handy zeigt Chefai ein Foto einer Aktion der Gruppe: Vor dem Dom steht eine Figur, die Karikatur eines Bischofs. Unter seiner Robe, auf der „Verschweigen & vertuschen“ steht, versteckt er Aktenordner mit der Aufschrift „Missbrauchsfälle“. Nicht subtil, aber aussagekräftig. „Das war 2013 bei der Bischofskonferenz in Trier.“ Stephan Ackermann war schon damals Bischof. Und er war Missbrauchsbeauftragter der katholischen Kirche in Deutschland. 1300 Menschen hatten bis zu diesem Jahr bei ihm und seinen Kollegen der Deutschen Bischofskonferenz einen Antrag auf Entschädigung gestellt.Mit 18 Jahren liest Chefai viel über die Schattenseiten der Kirche: Kreuzzüge, Inquisition, Reichskonkordat zwischen dem Vatikan und den Nationalsozialisten, Missbrauchsskandale. Die Religion spielt kaum noch eine Rolle für Chefai, nun steht die Kritik an der Institution Kirche im Vordergrund. Seinen Zivildienst absolviert Chefai im städtischen Klinikum in Neunkirchen – Nächstenliebe gibt es auch ohne Religion. Dort fasst Chefai, der erst hadert, dann zweifelt, dann wütend ist, einen Entschluss: Er tritt aus der katholischen Kirche aus.Nächste Station: Jesuitenkirche. „Eine sehr schöne Kirche, aber leider eher unbekannt“, sagt Chefai. Hier liegt ein weiterer Aussteiger aus dem geistigen und geistlichen Mainstream seiner Zeit begraben: Friedrich Spee hat im 17. Jahrhundert die „Cautio Criminalis“ geschrieben. Darin verurteilte der Jesuit die Hexenprozesse und trug maßgeblich zu ihrem Ende bei. Die Kirche ist kleiner als der Dom. Hier schleichen keine Touristengruppen herum, keine Mönchsgesänge vom Band hallen von den Wänden wider. Zwischen den gelben Säulen herrschen Leere und Stille. An der Wand eine Statue von Spee, ihr linker Fuß steht auf brennenden Holzscheiten. Chefai beugt sich darüber: „Er tritt einen Scheiterhaufen aus.„Scheiterhaufen“ ist ein gutes Stichwort: Mit dem wird Chefai auch einmal gedroht. Er lebt bereits seit ein paar Jahren in Trier, da zieht es ihn noch mal zurück ins Saarland. Am Rande des „Schweigemarschs für das Leben“, den Abtreibungsgegner in Saarbrücken organisieren, diskutiert er mit einer Frau: Er demonstriert für das Selbstbestimmungsrecht schwangerer Frauen. Sie demonstriert „für das Lebensrecht ungeborener Kinder“ und sagt ihm ins Gesicht: „Sie sollten auf dem Scheiterhaufen brennen.“ Einen Widerspruch sieht sie darin nicht.Aber sonst alles sehr freundliche Leute, diese Katholiken, betont Chefai. Er habe eher mit Klischees als mit Anfeindungen zu kämpfen. „Viele Leute glauben, ich müsste irgendetwas Schlimmes erlebt haben, um ‚vom Glauben abzufallen‘“, erzählt Chefai. „Aber ich habe ein sehr glückliches Leben geführt.“ Auch die Klischees erübrigten sich nach einem kurzen Gespräch meistens schnell, sagt er. Er habe zum Beispiel kein Interesse daran, auf einem Anti-Kreuzzug das Volk zum Atheismus zu bekehren. Aber: „In einem säkularen Staat sollte die Religion Privatsache sein und kritisiert werden dürfen. Dafür setze ich mich ein.“ Die hübschen Kirchen dürfen trotzdem stehenbleiben.Seit dem Gespräch mit Florian Chefai fällt Adrian Froschauer auf, wie viele Heiligenstatuen in Trier versteckt sind – und er denkt nun auch über einen Kirchenaustritt nach.