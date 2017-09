TV-Wahlforum auf dem Trierer Hauptmarkt: Vier Direktkandidaten stehen Rede und Antwort (Video/Fotos)

Vier Bundestags-Direktkandidaten des Wahlkreises 203, der die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg umfasst) standen Rede und Antwort: Andreas Steier (CDU) aus Pellingen, Katarina Barley (SPD) aus Schweich, Adrian Assenmacher (FDP) aus Trier und Erwin Ludwig (AfD) aus Thörnich.Auch bei den jüngsten Umfragen liegt der SPD-Kandidat deutlich hinter der CDU-Amtsinhaberin. Auf die Frage, wem sie bei einer Kanzlerdirektwahl ihre Stimme geben würden, antworten 29 Prozent der beim ARD-Deutschlandtrend Befragten für Schulz und 49 Prozent für Merkel. Beide haben allerdings an Zustimmung verloren. Laut der Umfrage käme, wenn am Sonntag Wahl wäre, die CDU auf 37 Prozent, die SPD auf 23, die Linke auf neun, FDP und Grüne jeweils auf acht und die AfD auf elf Prozent. Die rechtspopulistische Partei wäre damit die drittstärkste Kraft im Bundestag. Gestern Abend veranstaltete die rheinland-pfälzische AfD vor der Porta Nigra in Trier eine Kundgebung.Ebenfalls eingeladen gewesen waren zwei Frauen aus Trier, die wie Bundesfamilienministerin Barley bereits Bundestagsabgeordnete sind, aber nicht teilnahmen: Katrin Werner (Linke) konnte wegen anderer Termine nicht, Corinna Rüffer (Grüne) wollte nicht – aus grundsätzlichen Erwägungen: Sie nehme nicht an Veranstaltungen, die der AfD Raum biete.Zwei weitere der insgesamt zehn Trierer Bundestagsbewerber, die aber wegen Minimalstaussichten auf ein Mandat nicht aufs Podium eingeladen waren, machten auf unterschiedliche Weise auf sich aufmerksam: Der parteilose Albert Niesen warb vor Veranstaltungsbeginn im einem Lied für sein politisches Anliegen „Mehr Demokratie wagen“; Safet Babic (NDP) störte die Diskussion mit Zwischenrufen und minutenlangem Trillerpfeifen-Einsatz.Das Moderatorenteam Marcus Hormes (Leiter Lokalredaktion Trier/Trier-Saarburg) und Harald Jansen (Redakteur) konfrontierte die Kandidaten mit Fragen zu bundespolitischen und regionalen Themen wie dem Moselaufstieg und testete deren Wahlkreiskenntnis („Wie viele Stadtteile hat Trier?“, die richtige Antwort – 19 – fiel übrigens nicht). Aber auch Fragen, die TV-Leser eingesandt hatten, lieferten Diskussionsstoff.Das Schlusswort von Marcus Hormes nach 90 zum Teil verregneten Minuten war ein Appell ans Publikum: „Gehen Sie auf jeden Fall wählen am 24. September!“