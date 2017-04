Tatort-Kommissar besucht Trierer Gymnasium  Schüler überreichen Schecks über 20.000 Euro (Fotostrecke)

Festakt „Spendenlauf“ in der Aula des MPGs mit Besuch von Klaus J. Behrendt alias Max Ballauf (Tatortverein) und Sarah Albrecht mit Übergabe von Geldspenden an den Tatortverein für Swasiland und ein Projekt Brunnenbau in Benin. Eintragung in das Gästebuch der Stadt Trier mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe TV-Foto: Friedemann Vetter Foto: Friedemann Vetter