(dpa/lrs) - Sie fänden sich im Entwurf für den rheinland-pfälzischen Doppelhaushalt 2017/2018, sagte der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, Lars Brocker, am Montag in Koblenz. Zwei Stellen seien "im Vorgriff" schon besetzt, drei weitere Richter nähmen am VG Trier am 1. März die Arbeit auf. Die landesweite Zahl der Eingangszahlen im Asylrecht in der ersten Instanz schnellte von 3289 im Jahr 2015 auf 11 267 im Jahr 2016 hoch.