Auch in der App. Sollten Sie die App zum ersten Mal benutzen, müssen Sie sich nur einmal kurz registrieren. In den E-Paper-Ausgaben finden Sie alle Informationen, die Sie heute in der gedruckten Ausgabe hätten lesen können.E-Paper im Web: www.volksfreund.de/epaper App für iPad und iPhone:App für Android-Tablets und -Phones: