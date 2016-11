Theater, Karl Marx und Gesundheitskarte: Tagung des Stadtrats Trier (Update)

Nach Angaben der Stadt behandeln die Stadtratsmitglieder 30 Tagesordnungspunkte - unter anderem eine Berichtspflicht zum Theater (CDU), Einführung einer Wettbürosteuer (SPD), Einführung einer Tourismusabgabe (Linke), inhaltiche Ausrichtung der Karl-Marx-Ausstellung 2018 sowie Aufhebung des Stadtratsbeschlusses zum Erhalt des Theaters als Dreispartenhaus (AfD). Weitere Themen: Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für Asylsuchende, die städtebauliche Rahmenplanung für das ehemalige Walzwerk in Kürenz und der Betriebskostenzuschuss für die Trier-Tourismus und Marketing GmbH.Die Sitzung des Trierer Stadtrats steht unter dem Einfluss der Diskussionen um das Theater Trier. Oberbürgermeister Wolfram Leibe begründet seine Anzeige gegen unbekannt nach der Weitergabe des noch internen Prüfungsberichts an Pressevertreter . "Diese Anzeige richtet sich nicht gegen die Medien, die ihre journalistische Pflicht wahrnehmen. Für mich persönlich ist es aber ein Armutszeugnis für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung, wenn solche internen Papiere unerlaubt weitergegeben werden." Er erhält dafür den Applaus aus den Reihen des Stadtrates.Oberbürgermeister Wolfram Leibe berichtet von der Betriebsversammlung des Stadttheaters am Freitag. Grundsätzlich müsse zwischen der Personaldiskussion an der Spitze des Theaters und der Einrichtung selbst differenziert werden. "Wir sind uns einig: Das Theater muss erhalten bleiben. Das Theater ist ein wichtiger Standortfaktor. Das Theater Trier ist nicht aufgrund der Personaldiskussion gefährdet." (mos)Oberbürgermeister Leibe berichtet von einer Anfrage der Bundeswehr, die von der Verwaltung positiv beschieden worden sei. Demnach wird 2017 erstmals seit 15 Jahren wieder eine öffentliches Bundeswehr-Gelöbnis in Trier stattfinden. (mos)"Keine Invesitionsmaßnahme für 2016 ist gefährdet." Mit dieser Äußerung stellt Oberbürgermeister Wolfram Leibe "Irritationen" klar, die durch eine teilweise Ablehnung des 3. Nachtragshaushalt durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) entstanden seien. Leibe: "Die ADD hat keine Investitionsmaßnahme inhaltlich bewertet bzw. eine Genehmigung versagt. Investitionsmaßnahmen sind allenfalls geschoben - nicht gestrichen." (mos)Der Rechnungsprüfungausschuss der Stadt Trier habe sich bei seinen Untersuchungen der Vorgänge am Stadttheater ein "eigenes Bild davon machen können, dass es während der kurzen Intendanz von Herrn Dr. Sibelius am Trierer Theater an Führungsqualität, Know-how, Kompetenz und Professionalität in den unterschiedlichsten Bereichen fehlte". Das erklärte SPD-Stadtrat und Ausschussmitglied Carl-Ludwig Centner am Donnerstag in der Sitzung des Stadtrats. Einzelheiten nannte Centner nur wenige, zum Beispiel, dass langjährige Mitarbeiter teilweise "Ausgaben aus eigener Tasche bezahlt" hätten, damit Theatervorstellungen gut "über die Bühne gehen" könnten. Dass seine Ausführungen eher abstrakt bleiben müssen hänge damit zusammen, dass der Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses weiter geheim sei. "Und das ist auch gut so, da Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu schützen sind." Centner wies auch auf die Verbesserungsvorschläge hin, die der Bericht macht. Der Bericht liefere "viele nützliche, teilweise ganz konkrete und pragmatische Hinweise". Der TV, dem der geheime Bericht vorliegt, hat diese Empfehlungen analysiert. (woc)