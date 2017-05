Theater Trier: Am Dienstag letzte Gesprächsrunde zur Intendantenwahl

Kulturdezernent Schmitt geht allerdings davon aus, dass Gespräche und Beratungen bis in die Nacht dauern werden.

Nach der ersten Vorstellungsrunde am 19. und 21. Mai habe man die Referenzen der drei Kandidaten, die von 61 Mitbewerbern übrig geblieben sind, auf Herz und Nieren geprüft, sagt Schmitt, und auch an deren bisherigen Wirkungsstätten Erkundigungen eingeholt. Alle drei Bewerber sind derzeit noch als Intendanten oder Spartenleiter an anderen Häusern beschäftigt.



Das Bewerbungsverfahren wird vom Trierer Personalberatungsbüro Heil und Partner begleitet. Ausgewählt wurde das verbliebene Trio von einer Fachkommission, der unter anderem der Koblenzer Theaterintendant, Markus Dietze, angehört. Am Dienstag sind auch die Trierer Stadtratsfraktionen beziehungsweise die Vertreter, die die Parteien in die Kommission gesandt haben, stimmberechtigt.



Die Kommission muss sich übrigens nicht auf einen Kandidaten einigen. Nach TV-Infos ist es möglich, dass zwei Bewerber nominiert werden. Diese würden sich dann im Stadtrat am 28. Juni öffentlich vorstellen. Der Stadtrat trifft auch die letztliche Entscheidung.



Fällt am Dienstag doch noch keine Entscheidung, wer dem Stadtrat vorgeschlagen werden soll, muss die Kommission das in den nächsten Tagen nachholen. Denn bevor der Stadtrat den Theaterintendanten bestimmt, muss die Angelegenheit im Steuerungsausschuss beraten werden. Der Steuerungsausschuss trifft sich am 22. Juni. Eine entsprechende Vorlage muss vorher in der Stadtverwaltung aufgesetzt werden – inklusive der Gehaltsvereinbarung mit dem neuen Theaterchef. Nach TV-Informationen soll es ein Fixgehalt geben. Zusätzliche Vereinbarungen – zum Beispiel Extra-Honorare für Regiearbeiten, wie es sie bei Ex-Theaterintendanten Karl Sibelius gab – sind nicht vorgesehen.