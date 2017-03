Theater Trier: Intendantensuche startet am 15. März

Die Suche nach einem neuen Intendanten für das Trierer Stadttheater startet offiziell voraussichtlich am Mittwoch, 15. März. Das sieht die Beschlussvorlage für die Ausschreibung des vakanten Postens vor, die in der Stadtratssitzung am kommenden Montag, 13. März (17 Uhr, großer Rathaussaal) auf der Agenda steht. Die Ausschreibung soll demnach ab dem 15. März über verschiedene Tageszeitungen und Internetportale aus dem künstlerischen Bereich verbreitet werden. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 19. April.



Im vorgeschlagenen Ausschreibungstext in der Beschlussvorlage heißt es, der Intendant leite das Mehrspartenhaus gleichberechtigt mit dem Verwaltungsdirektor, wobei der Intendant für die programmatische Ausrichtung und das künstlerische Profil zuständig sei. Gesucht werde „eine Persönlichkeit mit einschlägiger akademischer beziehungsweise künstlerischer Ausbildung und vielseitiger künstlerischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Erfahrung im Theaterwesen und einem Höchstmaß an sozialer Kompetenz, Motivations- und Kommunikationsfähigkeit“. Erfahrungen in vergleichbaren Leitungspositionen seien von Vorteil.