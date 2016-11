Theater Trier kassiert Tadel und mehr Geld vom Land - Personalkosten lassen Zuschüsse in kommenden beiden Jahren um 700.000 Euro wachsen

Puppenspieler ziehen Figuren an Fäden, der Trierer Paul Hess tanzt durch den Raum: Gebannt verfolgt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beim parlamentarischen Abend der Landestheater in Mainz die Aufführungen. Doch nicht die Kunst bestimmt gerade die Debatte um die Schauspielhäuser in Rheinland-Pfalz, sondern die Krise am Theater Trier, das im Budget ein Minus von 2,3 Millionen Euro schreibt. "Es hat uns nicht gefreut, was da passiert ist", tadelt Dreyer. Das Land teile aber nicht die Sicht des Steuerzahler-Bundes, der das Trierer Theater abwickeln und aufgeben will.Im Gegenteil: Wo Trier momentan einen Landeszuschuss von 5,8 Millionen Euro kassiert, sollen es 2017 6,1 Millionen Euro und 2018 dann 6,2 Millionen Euro sein. So ist es im Doppel-Haus halt geplant, heißt es vom Kulturministerium. Der Grund für die Aufstockung: Das Land trage den gestiegenen Personalkosten Rechnung, sagt der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber (SPD). Die Theater hoffen nun, dass auch die Kommunen ihre Zuschüsse ebenfalls anteilig erhöhen - und sie so nicht am Programm sparen müssen. Um Ausgaben in freiwilligen Leistungen wie Kultur zu erhöhen, brauchen die Städte aber eine Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Nach TV-Informationen bahnt sich eine Lösung an: Danach könnten Städte Mehr-Ausgaben bei freiwilligen Leistungen ausgleichen, wenn sie es in Pflichtleistungen einsparen können.Das Trierer Theater und ein Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Trier sind am heutigen Donnerstagabend auch Thema im Trierer Stadtrat. Wir berichten auf volksfreund.de aus der Ratssitzung.Lesen Sie zum Thema auch: