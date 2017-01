Es gebe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch. Nach wie vor ungeklärt ist, warum der Brand ausbrach. Derzeit werde an einem Gutachten gearbeitet, erklärte der Sprecher. Das 82 und 83 Jahre alte Paar war am vergangenen Freitag tot in der eigenen Wohnung gefunden worden. Das Feuer war laut Polizei außerhalb des Hauses nicht sichtbar und breitete sich nicht weiter aus. Ein ebenfalls in dem Haus lebender 60-Jähriger blieb unverletzt.