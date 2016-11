Die eigentliche Abwahl soll in einer Sondersitzung des Stadtrats am Montag, 12. Dezember, stattfinden. Zur Abwahl benötigt es eine Zweidrittelmehrheit im Rat. Der Dezernent scheidet am Tag seiner Abwahl aus dem Amt. Die Stadtratssitzung vom Donnerstag dürfte damit die letzte des 46-jährigen gelernten Rechtsanwalts Thomas Egger gewesen sein.