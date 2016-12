Trier: Kein neuer Intendant für das Theater geplant

Denn vor der Abwahl des Kulturdezernenten Thomas Egger wollten sich die Pressestellen des Trierer Rathauses und Theaters nicht äußern. Und seit die Staatsanwaltschaft sich mit der Weitergabe geheimer Daten beschäftigt, sind auch die städtischen Mitarbeiter nicht gerade in Plauderstimmung.

Am Mittwoch nun wird sich bei einer Pressekonferenz im Trierer Rathaus der Vorhang lüften. Hier, was trotz der angespannten Situation vorab in Erfahrung zu bringen war:

Vorerst kein Intendant: Dass diese Theatersaison ohne neuen Intendanten zu Ende gehen wird, war klar. Und was ist mit der Zukunft? „Es wird erst einmal keinen neuen Intendanten geben“, sagt Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Stattdessen werde ein Team an der Spitze des Theaters stehen. „Ich möchte nicht mehr auf einen Einzelnen setzen“, betont Leibe im Hinblick auf die finanzielle Notlage, in die das Haus unter Generalintendant Karl Sibelius geraten war.

Das „neue“ Leitungsgremium, das sich am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert, besteht nach TV-Informationen aus dem Verwaltungsdirektor Herbert Müller, dem Generalmusikdirektor Victor Puhl, den Spartenleitern Katharina John (Oper), Ulf Frötzschner (Schauspiel), Waltraut Körver (Tanz), Chefdisponent Marius Klein-Klute und dem technischen Leiter Peter Müller. De jure bleibt Katharina John stellvertretende Theaterintendantin. Leibe zufolge ist sie auch Sprecherin des Teams. De facto, so heißt es aus gut informierten Quellen, trifft aber das Leitungsteam die Entscheidungen, was intern zu Spannungen führe, weil John sich diskreditiert fühle.

Spannend ist die Frage, ob der erst fristlos gekündigte und dann vor Gericht erfolgreiche Frötzschner, der das Haus nach Ablauf der Spielzeit laut Stadtratsbeschluss mit einer Abfindung verlassen soll, nun womöglich doch länger bleibt. Eine Aussicht, die nicht jedem passt. Steht seine Art zu kommunizieren, doch in der Kritik – auch wenn sein eigenes Schauspielensemble fest hinter ihm steht. „Er kommt, schreit rum und ist wieder weg“, sagt ein Theatermitarbeiter. Frötzschners Tonfall sei „ganz schlimm“, da werde rumgebrüllt, das sei unfassbar, sagt ein anderer.

Am Mittwoch wird sich auch zeigen, was vom ursprünglichen Spielplan 2016/2017 übrig bleibt und was der finanziell miserablen Lage zum Opfer fällt.