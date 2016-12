Trierer Abnehmkurs für adipöse Frauen gilt als vorbildlich und darf nun den Titel "Wir sind in Form" tragen

Kohlsuppenkur, Brigitte-Diät, Schlank-im-Schlaf-Programm - viele Frauen kennen sie alle. Das sagt eine junge, einst stark übergewichtige Triererin, die am Kurs "Abnehmen fängt im Kopf an" des gemeinnützigen Vereins Gesundheitspark Trier teilgenommen hat. Am Ende des Drei-Säulenprogramms aus Ernährung, Bewegung und Psyche resümiert sie: "Wir haben begriffen, was die Wunderwaffe zur Gewichtsreduktion ist: wir selbst."Um dies zu verinnerlichen, brauche es Zeit und immer wieder motivierende Unterstützung. Die erhalten adipöse Frauen aus der Region Trier im Kurs "Abnehmen fängt im Kopf an" durch Psychotherapeutin Hanne Kathke, Ernährungsberaterin Christina Cartus, Sportlehrerin Bianca Brachmann und Übungsleiterin Tina Reichert. "Die allermeisten Diäten wurden zum Abnehmen entwickelt, zum Gewichthalten sind sie weniger tauglich", sagt Hanne Kathke. Wer dauerhaft abnehmen wolle, müsse seinen Lebensstil langfristig ändern.Die Psychotherapeutin unterstützt die Teilnehmerinnen des Kurses etwa dabei, negative Essprogramme aus der Kindheit wie Essen zum Trost zu entlarven. Sie hilft, Konflikte zu lösen, Stress zu bewältigen und mit Gewohnheiten zu brechen. "Ohne den psychischen Teil geht es nicht", sagt Kathke. Am Anfang des Programms stehe beispielsweise zu lernen, sich erst anzunehmen, dann abzunehmen.

Christina Cartus klärt darüber auf, was Schokolade oder Gemüse mit dem Körper machen und wie die Frauen Koch- und Essverhalten verändern können. Tina Reichert und Bianca Brachmann begleiten das Ausdauertraining.Mit den drei Bausteinen entspricht das Programm dem Ziel der bundesweiten Initiative "In Form". Der nationale Aktionsplan verfolgt das Ziel, das Ernährungs- und Bewegungsverhalten in Deutschland bis 2020 nachhaltig zu verbessern. Die Bundesministerien für Gesundheit und für Ernährung und Landwirtschaft zeichnen mit dem Titel "Wir sind in Form" Projekte aus, die Ernährungs- und Bewegungsbildung vorbildlich umsetzen.Der Trierer Kurs "Abnehmen fängt im Kopf an" zählt nun zu den rund 200 bundesweit ausgezeichneten Projekten und wurde in die Liste der Projekte auf der Internetseite www.in-form.de aufgenommen. katDas Projekt "Abnehmen fängt im Kopf an" richtet sich an übergewichtige Frauen im Raum Trier mit einem Body-Mass-Index, der größer als 30 ist. Der Kurs findet beim gemeinnützigen Verein Gesundheitspark Trier, Engelstraße 31, statt. Er dauert ein halbes Jahr und ist auf elf Teilnehmerinnen begrenzt. Weitere Infos: www.gesundheitspark-trier.de , Telefon 0651 46 29 864. kat