Trierer Altpolitiker sorgen sich um Europa

PDF: Appell Altpolitiker Dateigröße: 39.08 KBytes. Datei speichern Dateigröße: 39.08 KBytes.

„Wir sind in großer Sorge, dass ein einzigartiges europäisches Regionalprojekt mit seinem wirtschaftlichen und kulturellen Potential zerstört oder zumindest behindert wird“, heißt es in dem von den beiden Trierer Politikern unterzeichneten Appell, der sich unter anderem gegen Grenzkontrollen und die PKW-Maut ausspricht. Derartige Maßnahmen seien uneuropäisch und gegen die gute Nachbarschaft gerichtet, sagen Basten und Grimm.Franz Peter Basten (72) war rheinland-pfälzischer Innen- und Wirtschaftsstaatssekretär und saß für die CDU im Bundestag, Christoph Grimm (73) saß für die SPD im Mainzer Landtag und war lange Zeit Landtagspräsident.Mehr zum Thema später auf volksfreund.de und in der Mittwochausgabe des Trierischen Volksfreunds.