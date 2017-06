Trierer Altstadtfest: Polizei setzt auf Präsenz und Sperren an Zufahrten

Die allgemeine Sicherheitslage in Deutschland sei unverändert, teilten Polizei und Stadt Trier am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Die Sicherheitsbehörden gingen von einer abstrakt hohen terroristischen Gefährdungslage aus, ohne dass zurzeit konkrete Hinweise auf Anschläge vorliegen würden. Diese abstrakte Gefahr werde sehr ernst genommen.



Die Polizei wird daher erhöhte Präsenz mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften zeigen. im Einsatz sind auch Mitglieder des kommunalen Vollzugsdienstes und ein privates Security-Unternehmen.



Vor allem aber werden die Zufahrten in den Festbereich gesperrt. Diese Teil- beziehungsweise Vollsperrungen mit Fahrzeugen werden laut Polizei und Stadt hauptsächlich zu den besucherstärksten Zeiten von Freitag bis Sonntag umgesetzt. Ergänzt werden die Sperrungen durch Kontrollstellen an den Hauptzufahrten, um berechtigten Anwohnern, Gewerbetreibenden und dem Lieferverkehr kontrolliert Durchgang gewähren zu können. Die Beeinträchtigungen sollen laut Mitteilung möglichst gering gehalten werden.