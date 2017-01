Trierer Eisbahn besteht Alaska-Test (Video)

Trier. Viel zu langsam steigt die Sonne am Freitagvormittag über die Hausdächer am Kornmarkt auf. Dennoch trotzen schon mehr als 20 Besucher der Ice Arena den Minustemperaturen. "Ich bin wegen meiner Kinder zum ersten Mal hier. Selber aufs Eis gehe ich aber nicht", erzählt die Triererin Dorothee Bores. Währenddessen ziehen sich die Kinder schon die Schlittschuhe an und können es nicht erwarten, die Laufbahn zu befahren. Auch die meisten anderen Besucher sind Kinder, die sich, in dicke Winterkleidung gehüllt, munter über die Eisfläche bewegen.Für einen Freitagvormittag wirkt es schon geschäftig. Aber da geht noch mehr: "Die meisten Besucher haben wir immer von 13 bis 19 Uhr", berichtet Jenny Kinzig, die neben der Bahn im Kassenhäuschen arbeitet. Sie ist die Hüterin über fast 300 Paar Schlittschuhe und hat sichtlich Freude an ihrer Arbeit: "Es macht einfach Spaß, mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu tun zu haben. Neben Franzosen waren schon Spanier und gestern sogar jemand aus Alaska hier." Der US-Amerikaner hatte seinen Ausweis als Schuh-Pfand hinterlegt und fühlte sich durch das Eis wohl an seine Heimat erinnert.Währenddessen kümmert sich Eismeister Carsten Utner darum, dass auf dem Eis alles glattläuft. Alle zweieinhalb Stunden fährt er über die Fläche und sorgt dafür, dass die Besucher ein furchenfreies Fahrerlebnis haben. Doch er hilft auch den kleinen Besuchern und bringt ihnen das Stehen auf den zwei Kufen kompetent bei. Denn Utner ist ehemaliger Eishockeyprofi und immer noch mit dem Herzen dabei.Jeden Dienstag und Samstagabend wird die Eisfläche für Besucher gesperrt, und das Training der Juniorenmannschaft beginnt. Die Kinder, die zwischen fünf und zehn Jahren alt sind, haben zum Großteil das Eislaufen auf dem Kornmarkt gelernt.Am Samstag, 21. Januar, treten dann sogar mehrere Eishockeymannschaften in einem Turnier gegeneinander an, zu dem Besucher eingeladen sind."Die Saison läuft sensationell, was wohl vor allem auch an dem kalten und trockenen Wetter liegt", äußert sich Eric Naunheim, Betreiber der Sparkassen-Ice-Arena, mehr als zufrieden. Auch dank langjährig treuer Sponsoren sei der Betrieb der Eislaufbahn seit inzwischen sieben Jahren möglich.Wer sich selbst auf das Eis wagen möchte, hat dazu noch bis zum 12. Februar Zeit, bis die Eislaufbahn abgebaut wird.