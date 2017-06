Trierer Geschichte, Trierer Stimmen - Alles in einem Hörbuch

TRIER Mehr als drei Jahre hat es gedauert, doch seit kurzem ist das Hörbuch "Konstantin findet mehr als Gold" nun im Buchhandel erhältlich. Das akustische Kabinettstück basiert auf dem 2012 im Kordeler Stephan Moll Verlag erschienenen gleichnamigen Kinderbuch des Trierer Arztes Albrecht Wagner.Der Autor nimmt den sensationellen Fund römischer Münzen bei Bauarbeiten 1993 in Trier zum Anlass, eine spannende Geschichte rund um den Trierer Schüler Konstantin zu erzählen. Der wiederum sucht gar kein Gold, gerät jedoch durch einen alten Bekannten in den Sog der Ereignisse und findet etwas, das sich mit Gold nicht bezahlen lässt. Was genau, das soll an dieser Stelle nicht verraten werden, nur so viel: Es hat mit Familie zu tun.Heribert Schmitt, ehemaliger Inspizient des Theaters Trier, hat ein Ensemble zusammengestellt, dem die einzelnen Sprechrollen wie auf den Leib geschrieben sind. Der auch als Moderator Harry Hut bekannte Schmitt glänzt als Erzähler. Es gelingt ihm mit Authentizität und Engagement die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen.Nicht weniger enthusiastisch ist die Leistung von Regisseur und Tontechniker Stefan Witter vom Theater Trier zu beschreiben. Er hat alle Register gezogen - komponiert, Geräusche gesammelt, Effekte inszeniert. Wenn Konstantin mit seiner Freundin Karina durch einen dunklen, unterirdischen Gang geht, ist man mit dabei und möchte seine Taschenlampe anknipsen. Die lange Produktionszeit erklärt sich dadurch, dass nicht immer alle zur gleichen Zeit im Studio sein konnten und das auch nicht immer zur Verfügung stand. Philipp Voigtländer, der den Konstantin spricht, erzählt: "Es war eine Herausforderung, ohne die Anwesenheit eines Gegenübers einen Dialog zu führen."Weitere Mitwirkende an der CD sind Lisa Langner, Michael Ophelders, Frank Orbons, Manfred Rath, Grit Lukas, Sabine Brandauer, Friederike Majerczyk, Christian Miedreich, Eberhard Mayer und Bert Klockner.Wer die CD kauft, tut damit übrigens auch noch etwas für den guten Zweck: Von jeder verkauften CD geht eine Spende von 1,50 Euro an die Villa Kunterbunt.Konstantin findet mehr als Gold. Ein Hörbuch, erschienen im Stephan Moll Verlag.Vier CDs. Laufzeit 4 Stunden,,23 Minuten. Geeignet für Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene jeden Alters. Erhältlich im Buchhandel für 15 Euro..