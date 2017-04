Trierer Hauptmarkt: Mehr Licht bis zum Altstadtfest

Extra: DAS INTERNET AUS DER LATERNE

Es gibt Eigentümerversammlungen, da schlagen die Wogen hoch. Vor allem, wenn es um Geld, sprich: Kosten, geht. Aber als die Stadtwerke (SWT) und das Stadt-Tiefbauamt die Immobilienbesitzer vom Hauptmarkt einluden, um über das Vorhaben der neuen öffentlichen Beleuchtung zu informieren, blieb es friedlich.Die Vortragenden ernteten sogar Lob. "Es ist sehr begrüßenswert, dass da endlich etwas passiert", meinte Helmut Steffes. So wie der Hauptmarkt sich derzeit bei Dunkelheit präsentiere, das sei doch "kein Zustand".Tatsächlich gilt der Platz als "Dunkelkammer Triers". Lediglich drei mehr als 30 Jahre alte Laternen, für die es keine Ersatzteile mehr gibt, spenden das öffentliche Licht. Gäbe es nicht helle Schaufenster, dann wäre es arg duster.Die Stadtwerke wollen das bald ändern. Christian Rauen, SWT-Betriebsleiter für Straßenbeleuchtung, kündigte an, das Altlaternen-Trio werde durch 14 je fünf Meter hohe, moderne Leuchtstelen ersetzt. Das Licht kommt von energieeffizienten und steuerbaren LED-Leuchten. Austausch und Inbetriebnahme dürften etwa sechs Wochen beanspruchen. Da das Projekt bis zum Altstadtfest (23. bis 25. Juni) abgeschlossen sein soll, "wollen wir Anfang Mai loslegen", sagte Rauen.Die Stelen-Standorte seien in Abstimmung mit der Stadt so gewählt, dass Veranstaltungen auf dem Hauptmarkt nicht behindert würden. Ab Ende Juni werde die Platzbeleuchtung neun Mal so hell wie bisher sein und die Aufenthaltsqualität deutlich erhöhen.Die Gesamtkosten sind auf 110 000 Euro veranschlagt. Gemäß Ausbaubeitragssatzung werden auch die Eigentümer der an den Hauptmarkt angrenzenden Grundstücke zur Kasse gebeten.Da die SWT die Stelen auch "Mehrwertdienste" (wie Installation von W-Lan-Routern) nutzen wollen, sind lediglich 75.000 Euro beitragsfähig. Den Anliegerbeitrag (60 Prozent) zahlen die Besitzer von insgesamt 38 Anrainergrundstücken. Neben den 14 neuen Laternen wird auch eine neue Denkmälerbeleuchtung kommen: St. Gangolf, der Petrusbrunnen und das Marktkreuz werden ebenfalls per LED-Technologie illuminiert.Der Hauptmarkt ist zwar ein zentraler, aber auch kleiner Punkt im Eneuerungsprogramm. Die SWT, seit 1. Januar 2016 für die öffentliche Beleuchtung zuständig, sind dabei, auf der Basis der Vorgaben des städtischen Masterplans ganz Trier lichttechnisch auf Vordermann zu bringen.14.500 Leuchten von 120 verschiedenen Typen erhellen die Straßen zwischen Zewen und Quint. Künftig sollen es nur noch fünf unterschiedliche Leuchtentypen sein, die über ein Datenmanagementsystem gesteuert und gewarten werden.Das Umrüst-Vorhaben kommt gut voran. Statt der avisierten jährlich 1000 Leuchten (1,5 Millionen Euro Investitionskosten) haben die SWT 2016 bereits 1500 geschafft. SWT-Vorstand Arndt Müller ist optimistisch. "Bis spätestens 2030 sind wir fertig."Die Stadtwerke Trier (SWT) wollen Teile der neuen Beleuchtungs-Infrastruktur auch für andere Zwecke nutzen - zum Beispiel für die Installation öffentlichen WLANs oder auch als Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Das City-W-Lan ist bereits in weiten Teilen der Fußgängerzone (Porta Nigra, Brunnenhof, Hauptmarkt, Kornmarkt, Domfreihof, Bischof-Stein-Platz) verfügbar. In diesem Jahr soll das Angebot auf die gesamte Altstadt ausgedehnt werden.