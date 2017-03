Trierer Karl-Marx-Statue wird nur 5,50 Meter groß

Standort soll – wie zuletzt geplant – der Simeonstiftplatz sein. Am heutigen Mittwochabend stimmt der städtische Bauausschuss über den Vorschlag von Wu und Ludwig ab. Die letztliche Grundsatzentscheidung über Größe und Standort trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 6. April



Mehrere Telefonate seien der am Montag getroffenen Vereinbarung vorausgegangen, heißt es in der Beschlussvorlage, unter anderem eine persönliche Unterredung zwischen Generalskonsul Wang Shunqing und Baudezernent Ludwig. Dass er den geplanten Standort Simeonstiftplatz für geeignet halte, hatte Ludwig bereits vor den Gesprächen deutlich gemacht (der TV berichtete). Die Statue soll in Richtung Südwest zum Geburtshaus von Karl Marx in der Brückenstraße blicken. Die ursprünglich vom Künstler geplante Gesamthöhe (1,40 Meter Sockel plus 4,90 Meter Figur) sei in Absprache mit dem Künstler und dem Generalkonsulat auf insgesamt 5,50 Meter reduziert worden. Die Einzelgrößen von Podest und Figur sollen dabei passend proportioniert werden.



Die Bronzestatue ist ein Geschenk Chinas – trotzdem werden Kosten auf die Stadt zukommen. Wie hoch der städtische Anteil sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Generell übernimmt China die Kosten für die Figur, den Sockel inklusive Verkleidung und den Transport des Denkmals, die Stadt errichtet das Fundament und übernimmt auch die Aufstellung der Statue. Die fertige Statue soll außerdem beleuchtet werden.



Grundsätzlich hatte der Stadtrat bereits Anfang März zugestimmt, die Statue als Geschenk Chinas zum Marx-Jubiläumsjahr 2018 anzunehmen. Der Rat hatte die Stadtverwaltung allerdings beauftragt, über Standort und Größe noch einmal zu verhandeln.