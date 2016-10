Die mit 5555 Euro für soziale Zwecke verbundene Auszeichnung erhält die 48-Jährige am 7. Januar in einer Galaveranstaltung in der Trierer Europahalle.



Das Geheimnis darum, wer 2017 den Kaiser-Augustus-Orden erhält, lüftete ATK-Präsident Andreas Peters am Mittwochabend bei einer Veranstaltung des Narren-Dachverbandes im Mercure-Hotel Trier. Verona Pooth (geborene Feldbusch) werde wegen ihres großen und vielfältigen sozialen Engagements mit der höchsten Auszeichnung des Trierer Karnevals geehrt.