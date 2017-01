Trierer Nachwuchssänger will Superstar werden: Großer Auftritt am Mittwoch

Die mittlerweile 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ soll ab Mittwochabend wieder ein Millionenpublikum vor den Fernsehschirmen begeistern. Dieses Mal mit dabei: der 20-jährige Robin Becker aus Trier.

Der TV erreicht den Kandidaten am Dienstag per Telefon. „Auf die Idee, bei der Show mitzumachen, bin ich ganz spontan gekommen, als ich vom DSDS-Truck in Luxemburg erfahren habe. Zusammen mit meiner Cousine bin ich dann hingefahren.“ Robin Becker sang dort vor zwei Produzentinnen die Titel „Too close“ von Alex Clare und „Hey“ von Andreas Bourani. Die Gesangseinlage kam bei den DSDS-Machern offenbar so gut an, dass er zu einem Auftritt vor der Jury nach Köln eingeladen wurde.

Robin scheint ein Naturtalent zu sein, denn Gesangsunterricht hat der Trierer noch nie genommen. Auch das Gitarrespielen hat er sich selbst beigebracht. „Ich hätte mir Unterstützung gewünscht, aber hatte leider kein Geld für professionellen Unterricht“, erzählt er.







Mit etwas Glück könnte ihm dieser Wunsch nun erfüllt werden, wenn der Jury seine Performance von Andreas Bouranis Song „Hey“ gefallen sollte. Neben Dauerjuror Dieter Bohlen sind dieses Mal mit von der Partie: H.P. Baxxter von der Band Scooter, Schlagersängerin Michelle und Shirin David, die auf der Videoplattform Youtube mit Beauty- und Livestyle-Videos über eine Million Menschen erreicht.

Wenn es Robin gelingt, die Juroren für sich einzunehmen, dann könnte er in den Recall gelangen, der in diesem Jahr in Dubai veranstaltet wird. Wer sich dort durchsetzt, kommt in die Mottoshows vor Studiopublikum und damit in greifbare Nähe zum begehrten Titel „Superstar 2017“.

Robin hofft, sich gegen die Konkurrenz behaupten zu können. „Ich bin verrückt!“, nennt er sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Kandidaten.

Der Trierer gibt sich demonstrativ selbstbewusst: „Meine Heimatstadt hat bisher noch nicht so viele große Talente hervorgebracht. Ich hoffe, das wird mit mir ein bisschen anders laufen.“



Robin Becker kommt ursprünglich aus Trierweiler-Sirzenich, wohnt aber mittlerweile in Trier. Er arbeitet als Pizzabäcker und freut sich darauf, sein Talent als Sänger unter Beweis zu stellen: „Bisher war das Sommerfest des Vereins Schmit-z der einzige Contest, den ich gewonnen habe. Ansonsten habe ich noch keine professionellen Auftritte gehabt“, sagt Robin, der normalerweise nur unter der Dusche singt. „Wenn es diesmal nicht klappt, mache ich einfach noch einmal mit.“ Im sozialen Netzwerk Facebook bekam er von Nutzern auf der volksfreund.de-Seite viel Zustimmung für seine Teilnahme.

Ob er mit seinem Gesang die kritischen Ohren der Juroren von sich überzeugen kann, lässt sich in der Aufzeichnung verfolgen, die am Mittwochabend ab 20.15 Uhr auf RTL gesendet wird.