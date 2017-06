Trierer Parkhäuser am Mittag gut gefüllt

Fast komplett voll: Ein Wegweiser zu den Trierer Parkhäusern. So ähnlich wie auf dieser Archivaufnahme sieht es auch am Freitag wieder aus. Foto: Roland Morgen

(Trier) Nahezu ausgebucht sind derzeit die Trierer Parkhäuser. Das am Abend beginnende Altstadtfest und der Nationalfeiertag in Luxemburg dürften auch am Nachmittag noch weitere Menschen nach Trier locken.