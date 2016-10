Trierer Polizei darf ab 2017 umstrittene Elektroschockpistolen einsetzen

Das Projekt soll ein Jahr dauern und wissenschaftlich begleitet werden. Ein Antrag der Ampelkoalition wurde mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, FDP und Grünen angenommen.



Die CDU und die AfD wollten noch einen Schritt weitergehen. Die Union forderte Pilotprojekte in allen Polizeipräsidien von Rheinland-Pfalz, die AfD wollte die Elektroschockpistole flächendeckend ohne vorhergehende Tests einsetzen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) widersprach den Forderungen. Es sei sinnvoll, zunächst Erkenntnisse über das Einsatzmittel zu gewinnen. Die Taser im ganzen Land einzusetzen, würde Kosten von bis zu 650. 000 Euro bedeuten. In Trier sollen zunächst "sechs bis sieben" Taser eingesetzt werden, die pro Stück 1600 Euro kosten. Vor dem Einsatz sollen 84 Beamte ausreichend ausgebildet werden. Lewentz sieht in den Tasern eine Chance, eine Alternative zur Schusswaffe zu haben, wenn Polizisten angegriffen werden. Dieser endet häufig tödlich.



Pia Schellhammer (Grüne) warnte vor den Folgen der Taser-Einsätze. Bundesweit seien zwölf von 50 Schüssen im vergangenen Jahr Fehltreffer gewesen. Besonders in Wintermonaten, wenn Angreifer dicke Jacken tragen, verfehlten die Elektroschockpistolen häufig ihre Wirkung. Zudem verursachten sie den Getroffenen "extreme Schmerzen". Die Koalition gehe ergebnisoffen in die Tests in Trier. FDP-Politikerin Monika Becker sagte, man wolle nicht die "Katze im Sack kaufen".



Matthias Lammert von der CDU sagte, die Taser hätten sich in vielen Ländern wie der Schweiz bereits bewährt. "Ich halte die ewige Prüferei der Landesregierung für verfehlt." Die AfD kritisierte, jeder getötete oder verletzte Polizist, der sich mit einem Taser hätte wehren können, sei einer zu viel.