Wie die Trierer Polizei am Montag mitteilte, hätten umfangreiche Ermittlungen auf die Spur eines 18-jährigen Trierers geführt.Er steht im Verdacht am frühen Samstagmorgen, 22. April im Bereich Gilbertstraße, Friedrich-Wilhelm-Straße, Bäderstraße und Eurenerstraße in Trier mehrere Autoreifen zerstochen zu haben.Für einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen am 26. und 27. April gebe es aber keine Hinweise, so die Polizei.