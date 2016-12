Trierer Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer aus dem Raum Konz fest

Einem Streifenteam der Polizeiinspektion Trier fielen kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer in Höhe Matthiasstraße / Ecke Maternusstraße in Trier-Süd auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer der beiden Männer flüchtete sofort, als er den Streifenwagen bemerkte. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 25-jährigen Tatverdächtigen in einem Anwesen in der Matthiasstraße, dessen unverschlossenen Eingang er zur Flucht genutzt hatte. Sie fanden eine vom Tatverdächtigen versteckte Tüte mit etwa 310 Gramm flüssigem Amphetamin. Mehrere Ecstasy-Tabletten sowie eine größere Menge an Bargeld kamen bei der Durchsuchung seiner Person zum Vorschein.



Die Durchsuchung seiner Wohnung erhärtete den Verdacht des Drogenhandels. Hier stellten die Ermittler eine Indoorplantage mit etwa 280 Gramm Marihuanapollen und weiteren 150 Gramm Amphetaminen sicher.



Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ.