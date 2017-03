Trierer Polizei sucht Zeugen nach Brand in Zewener Vereinsheim

Ein Zeuge hatte nach Polizeiangaben den Brand des Vereinsheimes in der Gemarkung Oberkirch in Trier-Zewen gegen 23.20 Uhr der Berufsfeuerwehr Trier gemeldet, die die Polizei verständigte. Zu diesem Zeitpunkt habe das Gebäude bereits vollständig in Flammen gestanden. Vereinsmitglieder hätten das Anwesen gegen 18.30 Uhr verlassen. Verletzt wurde niemand. Bisherigen Ermittlungen zufolge liege der Verdacht nahe, so die Polizei, dass der Brand vor dem Gebäude in einer Restmülltonne entstanden sei und sich von dort zum Dachstuhl ausgebreitet habe. Die genaue Ursache sei aber noch nicht bekannt.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Zeitraum von etwa 18.30 Uhr bis 23.35 Uhr gemacht? Zeugenhinweise an die Kripo in Trier, 0651/9779-2211 bzw. -2290. red