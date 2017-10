Trierer Schnullerbäume feiern Nuckel-Entwöhnung von Kleinkindern

Um die Entwöhnung leichter zu machen, gibt es eine besondere Trennungszeremonie: Die Kinder werden mit einem Hubsteiger an ihren Wunschort am Baum gefahren, wo sie den Schnuller an einen Ast hängen können.



Am (morgigen) Donnerstag ist Premiere im Nells Park: „Wir hoffen auf viele schnullerabgabewillige Kinder“, hieß es von der Stadt Trier. Die Tradition des Schnullerbaums ist bereits 100 Jahre alt und stammt aus Dänemark.



Mit Nuckeln verzierte Bäume gibt schon in mehreren deutschen Großstädten wie Berlin, Frankfurt, München und Köln. In Rheinland-Pfalz ist nach Kenntnis der Stadt Trier die erste Kommunen mit so einem Baum — lediglich in Landau gebe es noch einen Schnullerbaum auf dem Parkgelände eines Krankenhauses.