Trierer Sekthersteller Wachenheim schluckt Weinkontor

(Trier) Der Trierer Sekthersteller Schloss Wachenheim AG über nimmt die Mehrheit am Hamburger Handelshaus Rindchen’s Weinkontor. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.