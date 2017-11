Trierer Stadtrat kürt neue Bürgermeisterin

Elvira Garbes, 61, ist die einzige Kandidatin, die aus ursprünglich 22 Bewerbern und Bewerberinnen übrig geblieben ist. Bis auf die UBT hatten alle Fraktionen sich für Garbes als Kandidatin entschieden.



Vorgesehen ist, dass Garbes sich in einer 15-minütigen Rede dem Stadtrat vorstelle. Anschließen haben die Stadtratsfraktionen Gelegenheit, sich in kurzen Statements zu äußern.



Die Wahl selbst ist geheim. Die 56 Mitglieder des Stadtrats geben ihre Stimmen nicht über die elektronischen Eingabegeräte ab, mit denen alle Plätze ausgerüstet sind. Vielmehr werden Wahlzettel ausgeteilt. Nach namentlichem Aufruf muss jedes Stadtratsmitglied zu einem Sitzplatz hinter einer Abschirmung gehen, dort seinen Wahlzettel ausfüllen und anschließend in eine Urne werfen.



Anschließend werden die Stimmen ausgezählt. Insgesamt dürfte das Prozedere wohl nicht länger als eine Stunde dauern.



Die amtierende Sozialdezernentin und Bürgermeisterin Angelika Birk, deren Wiederwahl von ihrer eigenen Partei, den Grünen, und auch von den anderen Fraktionen nicht mehr unterstützt wurde, sitzt in der Bank des Stadtvorstandes. Auch Carsten Lang (42) sitzt im Zuschauerraum. Der aus Trier stammende Leiter des Trierer Jugendamts hatte sich ebenfalls um die Stelle beworben.