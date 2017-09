Trierer Studenten fahren ab jetzt kostenlos nach Luxemburg

Dafür brauchen sie lediglich ihren Studentenausweis (an der Universität Trier “Tunika” genannt) und ein luxemburgisches Studentenabo. Dieses kann auf der Seite der “Mobilitéitszentral” beantragt werden. Jeder Student erhält dann eine sogenannte mKaart, die nicht übertragbar ist und für ein Semester in allen öffentlichen Verkehrsmitteln überall in Luxemburg gilt.



Mit der Tunika können Studenten schon jetzt Busse und Bahn in einem weiten Radius zur Moselmetropole gratis nutzen. So sind zum Beispiel kostenlose Fahrten nach Saarbrücken und Koblenz möglich. In Richtung Luxemburg galt dieses Semesterticket bisher aber nur bis zur Grenze.



Dabei war eine Ausweitung auf das Gebiet des Großherzogtums ein großer Wunsch der Trierer Studenten und auch das Studierendenwerk hoffte jahrelang auf eine Lösung. Die fiel ihm jetzt buchstäblich in den Schoß. Oder wie der Geschäftsführer des Studiwerks, Andreas Wagner, sich ausdrückt: “Wir haben nix damit zu tun!” Schon bei Einführung des Semestertickets sei es das Ziel des Studiwerks gewesen, diesem auch in Luxemburg zur Gültigkeit zu verhelfen, jahrelange Diskussionen brachten allerdings keinen Erfolg. Diese plötzliche Kehrtwende lässt den Geschäftsführer regelrecht euphorisch werden. “Ich bin überglücklich, dass das Großherzogtum Luxemburg so großzügig und umfassend das Thema – studentisc he Mobilität in Luxemburg – gelöst hat,” wird er auf der Website des Studiwerks zitiert.



Der Ruhm hierfür gebührt wohl der ACEL, der luxemburgischen Studentenvereinigung. Jahrelang stritt die Vereinigung mit dem Verkehrsministerium für die luxemburgischen Studenten. Bisher durften nur die Luxemburger, die auch im Großherzogtum studieren, kostenlos fahren – die ACEL wollte das auch auf luxemburgische Studenten ausweiten, die eine Hochschule im Ausland besuchen. “Egal ob Deutschland oder China” Das ist nun erreicht – und mehr: Die Staatsbürgerschaft der Studenten und der Standort der Hochschule spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle, wie ein Servicemitarbeiter der Mobilitätszentrale auf Nachfrage mitteilte. “Ob sie in Deutschland oder China studieren, das ist völlig egal.”



Einzige Einschränkung: Der Student muss unter 30 sein. Damit ist das Studentenabo nicht nur für Trierer Studenten ein Grund zum Feiern, auch wenn sie das Angebot wohl häufiger nutzen werden als ihre Kommilitonen aus Fernost. Wagner selber hat von dieser Änderung aus Zufall erfahren. Dabei ist die Regelung gar nicht so neu: Bereits seit 1. August ist das Studentenabo erhältlich. Aber in den sozialen Netzwerken wurde die Nachricht vor rund fünf Wochen misstrauisch aufgenommen. Gilt das nicht vielleicht doch nur für Luxemburger? Oder gibt es irgendeinen anderen Haken? Manche fanden die Meldung offensichtlich zu schön, um wahr zu sein – deshalb hat es wohl auch so lange gedauert, bis sie die Verantwortlichen an der Universität Trier erreichte. Spät, aber noch rechtzeitig zum neuen Semester. Bis nächsten Montag will das Studiwerk dann auch noch eine deutsche Übersetzung der Nutzungsbedingungen für das Studentenabo nachliefern – für alle Studenten, die es immer noch nicht glauben können. Aline Pabst