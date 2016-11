Trierer Theater-Intendant erhält 300.000 Euro Abfindung und geht Ende November

Schon in wenigen Tagen wird Karl Sibelius nicht mehr Intendant des Trierer Theaters sein. Laut Rathaussprecher Hans-Günther Lanfer haben sich die Anwälte der beiden Parteien auf einen Vergleich geeinigt. Die Stadt beendet demnach das Dienstverhältnis mit dem Generalintendanten vorzeitig zum 30. November dieses Jahres. Sibelius erhält dafür eine Abfindung in Höhe von 300.000 Euro. Dies hat der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung am späten Donnerstagabend mit 42 Ja-Stimmen beschlossen. Es gab eine Nein-Stimme und vier Enthaltungen. Sibelius hatte erst im August vergangenen Jahres als Generalintendant die alleinige Verantwortung für das Trierer Dreispartenhaus übernommen. Sein derzeitiger Vertrag sieht eine Laufzeit bis 2020 vor. Im Mai dieses Jahres wurden erste Budgetüberschreitungen bekannt, die sich zwischenzeitlich auf mindestens 2,3 Millionen Euro in diesem Jahr ausgeweitet haben. Seit Juni dieses Jahres durfte Intendant Sibelius nicht mehr alleine in Finanzangelegenheiten entscheiden. Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) hätte die Aufgabe gehabt, Sibelius zu kontrollieren. Auch er steht so sehr in der Kritik, dass seine Abwahl wahrscheinlich ist. Am Donnerstagabend haben 43 Stadtratsmitglieder einen entsprechenden Antrag unterschrieben. Für Montag, 12. Dezember, ist eine Sondersitzung des Stadtrats angesetzt, bei der die eigentliche Abwahl stattfinden soll. Für die Abwahl muss im Stadtrat eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen. Mit dem Ratsbeschluss wurde die Verwaltung laut Lanfer nach den Theaterturbulenzen der zurückliegenden Monate nunmehr ermächtigt, die für die Vertragsauflösung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Mit einem baldigen Neustart hoffen Rat und Verwaltung, das Image des Theaters wieder aufbessern zu können. Dies sei auch im Hinblick auf die derzeit noch ungeklärte Frage einer unverzichtbaren Theater-Sanierung dringend erforderlich. „Der gemeinsame Blick richtet sich nun nach vorne“, stellte Oberbürgermeister Wolfram Leibe im Anschluss an die Einigung fest. Für ihn steht trotz der Differenzen um die Verantwortlichkeiten das Wohl des Theaters und der Stadt Trier im Vordergrund.