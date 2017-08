Trierer im niederländischen Zeeland ertrunken

Die Sanitäter versuchten noch, ihn wiederzubeleben, nachdem er am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr leblos im Wasser treibend gefunden worden war. Wie die niederländische Polizei mitteilt, kam jede Hilfe zu spät. „Vermutlich wurde der Mann von der starken Strömung überrascht und ist in Schwierigkeiten geraten“, heißt es in der niederländischen Pressemitteilung. Die Familie des Trierers werde von Mitarbeitern der Gemeinde Sluis betreut. Auch für eine Unterkunft sei gesorgt. Das Unglück ereignete sich unweit eines viel besuchten Strandcafés. Cadzand ist ein beliebter Ferienort in der niederländischen Provinz Zeeland. Viele Deutsche verbringen dort ihre Ferien.