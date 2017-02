Triers Bürgermeisterin Angelika Birk will wieder antreten

Will weiter zum Trierer Stadtvorstand gehören: Bürgermeisterin Angelika Birk. Foto: Friedemann Vetter

(Trier) Angelika Birk (Bündnis 90/Die Grünen) strebt eine weitere Amtszeit als Sozialdezernentin der Stadt Trier an. Das sagte die 61-Jährige am Donnerstag im Gespräch mit volksfreund.de am Rand eines Pressetermins zur städtischen Wohnungssanierung in der Magnerichstraße.