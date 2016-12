Triers Dauermaler ist fertig und macht doch weiter: Josef Hammen und seine 366 Bilder aus der Moselstadt

Genau einen Tag ohne Bildermalen hat Josef Hammen am Freitag hinter sich, als TV-Redakteur Michael Schmitz ihn zum Interview erreicht. Den ersten malfreien Tag nach einem Jahr mit einem täglichen Bild aus Trier.



Herr Hammen, was war gestern anders als an den 366 Tagen zuvor?

Hammen: Etwas hat gefehlt. Ich hab mich so ein bisschen gefühlt wie bestellt und nicht abgeholt.



Haben Sie schon erste Entzugserscheinungen?

Hammen: Entzugserscheinungen vielleicht nicht. Aber der Motor ist noch gelaufen. Ich bin morgens aufgestanden mit dem Gefühl: Ich muss was machen. Ich muss was malen. Aber das musste ich dann ja nicht.



Wie liefen diese Malaktionen zuvor ab? Beschreiben Sie mal einen typischen Tagesablauf.

Hammen: Das hat sich im Laufe des Projekts etwas verändert. Anfangs war es so, dass ich tagsüber in Trier war, ein Motiv gesehen habe und das dann nach Feierabend gemalt habe. Mit der Zeit hat das Projekt dann aber den ganzen Tag in Anspruch genommen. Es ist zu meiner Haupttätigkeit geworden. Das lag auch daran, dass das Malen der Bilder immer länger gedauert hat. Es war schon ein ausfüllendes Projekt.



Haben Sie denn schon eine „Ersatzdroge“, eine neue kreative Aktion, die Sie dauerhaft beschäftigen wird?

Hammen: Ja. Ich bleibe Trier mit dem Malen treu. Aber ich möchte meinen Horizont etwas erweitern, also nicht nur Motive aus Trier malen, sondern auch welche von außerhalb. Ich nenne das mal „Trier plus“.



Soll das denn auch jeden Tag ein Bild werden?

Hammen: Nein. Sagen wir mal eher so wie bei jedem normal arbeitenden Menschen: fünfmal die Woche. Ich habe festgestellt, dass ein Jahr ohne Wochenende einfach zu anstrengend ist. Nicht einmal nur körperlich, sondern die geistige Anstrengung ist zu groß. Sich so lange mit Malen zu beschäftigen, ohne eine Auszeit zu nehmen, ist einfach zu viel. Zuletzt im November war es schon sehr hart.



Wollten Sie irgendwann mal hinschmeißen?

Hammen: So richtig hinschmeißen nicht. Gerade am Anfang, als die Aktion noch nicht so bekannt war, habe ich hart gearbeitet, ohne überhaupt etwas zu verkaufen. Also ohne irgendwie auch für die Mühe belohnt zu werden. Da habe ich mich schon ein paar gefragt, warum ich mir das antue.



Musste Ihre Familie unter der Aktion leiden?

Hammen: Für die Familie war es nicht einfach, weil ich ja auch am Wochenende beschäftigt war. Da mussten meine Frau und die Kinder auf mich die größte Zeit verzichten, das war bestimmt eine Belastung. Meine Frau hat mich aber unterstützt, hat die Ausstellungen konzipiert und organisiert. Ohne die Unterstützung der Familie wäre das gar nicht gegangen.



Sie haben mehrfach die Bilder ausgestellt. Wie haben die Trierer auf die Idee reagiert?

Hammen: Ich habe viele Gespräche mit Leuten geführt, und die Reaktionen waren durchweg positiv. Es war eine tolle Erfahrung für mich.



Wie viele Bilder haben Sie schon verkauft?

Hammen: Einige sind weg. Ich habe zwischendurch mal den Überblick verloren und noch nicht genau durchgezählt. Die Möglichkeit, welche zu erwerben, gibt es auf jeden Fall noch. Wir planen eine große Abschluss-Ausstellung in der Tufa mit allen Bildern. Sie wird am 20. Januar beginnen.



Gibt es unter den Bildern auch einen persönlichen Favoriten, den Sie nicht verkaufen werden?

Hammen: Nein, ich habe zwar persönliche Favoriten, aber ich bin bereit, jedes zu verkaufen. Wenn jemand Freude an einem Bild hat, dann soll er es auch bekommen können.



Haben Sie eine Ecke Triers besonders lieb gewonnen?

Hammen: Ja, zwei sind meine Favoriten. Beim Dombezirk war ich sehr überrascht über die schöne Stimmung. Und wo ich ebenfalls sehr gerne bin, das ist Trier-Süd. Extra Zur Person Josef Hammen lebt in Trierweiler, wo er als Grafiker, Maler und Illustrator seinen Lebensunterhalt bestreitet. Außerdem hat er eine Werbeagentur betrieben. Nach der Malaktion, bei der ein Jahr lang täglich Bilder aus Trier gemalt hat, will er sich nun aber vor allem auf die Tätigkeit als Maler konzentrieren. Hammen, Jahrgang 1961, ist verheiratet und hat drei Kinder. Nach Trier kam er zum Kommunikationsdesign-Studium, nachdem er zuvor zwei Jahre lang Gartenbauwissenschaften in München studiert hatte.