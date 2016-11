Die Polizei sei mit dem Hinweis auf Rauchentwicklung am frühen Sonntagmorgen in die Glockenstraße in Trier gerufen worden. Als die Beamten eingetroffen seien, hätten sie festgestellt, dass die Täter einen Feuerlöscher in einem Haus und auch in der gesamten Glockenstraße mutwillig entleert hatten. Einen Brand habe es nicht gegeben.



Mehrere Häuser in der Glockenstraße und der angrenzenden Simeonstraße seien mit dem weißen Pulver des Feuerlöschers besprüht worden.



Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0651/9779-3200 zu melden.