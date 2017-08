Am Mittwochmorgen, 2. August, war noch alles, wie es sein sollte. Als Verantwortliche des Vereins Donnerstagvormittags zur Geschäftsstelle in der Hans-Bröckler-Allee kamen, stellten sie fest, dass die Tür aufgebrochen war. Unbekannte Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft.



Informationen über den oder die Täter gibt es zurzeit nicht.



Hinweise an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2258 oder -2290.