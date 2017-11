Unbekannte brechen in Trierer Tankstelle ein und stehlen Zigaretten

Die Täter seien hierzu kurz nach zwei Uhr am Samstagmorgen über das Dach in die Tankstelle eingebrochen, so die Polizei. Bei ihrem Einbruch haben sie mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen, die sie teilweise auf ihrer Flucht auf dem Tankstellengelände verloren haben. Die genaue Menge an gestohlenen Zigarettenpackungen sei bislang unbekannt, teilt die Polizei mit.



Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.