Unbekannter spricht Kinder in Trier-Nord an - Polizei sucht nach Mann mit auffälligem Stirnband

Wie die Trierer Polizei am späten Samstagabend mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Zurmaiener Straße in Höhe des Ex-Hauses. Dort habe ein Unbekannter einen Mädchen und einen Jungen angesprochen und versucht, eines der Kinder in ein Auto zu ziehen. Nur durch die beherzte und mutige Gegenwehr der Kinder habe der Mann von dem Kind abgelassen und sei dann zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet.



Die Polizei sei erst etwa anderthalb Stunden nach dem Vorfall informiert worden. Eine Fahndung in Trier-Nord sei ergebnislos verlaufen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen gegenüber volksfreund.de erklärte, habe man zwar das in Frage kommende Fahrzeug überprüft, es sei aber noch nicht klar, ob es mit dem Vorfall überhaupt in Verbindung stehe. Dies werde weiter untersucht.



Nach Angaben der Polizei trug der Unbekannte eine silberne, runde Brille und ein auffälliges weißes Stirnband mit roter Aufschrift "Kanada".



Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Unbekannten machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Trier, 0651/9779-3200.