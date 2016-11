Wie Internetnutzer mitteilten, sei die Metternichstraße in Trier-Nord nach einem Unfall blockiert gewesen. Auch von der Hornstraße in Trier-West wurde ein Unfall genannt. Die Polizei bestätigte bislang, dass in beiden Fällen die Unfallaufnahme laufen würde, konnte aber noch keine Details nennen. Die Sperrung in der Dasbachstraße sei nur kurzfristig.