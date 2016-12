Unfälle in Trier: Sechs Menschen verletzt

Gegen 15.43 waren in der Rheinstraße in Trier-Ruwer auf Höhe einer Tankstelle zwei Autos zusammengestoßen, beim Auffahrunfall seien nach Angaben eines Sprechers der Wehr drei Menschen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, der Schaden bewege sich schätzungsweise im Bereich von 10.000 bis 15.000 Euro.



Im Einsatz waren 24 Rettungskräfte vom Löschzug der Berufsfeuerwehr Wache 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehr Ruwer, ein Notarzt, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen des DRK Schweich und ein Notarzt des DRK Ehrang. Einer der Verletzten wurde durch die Heckklappe eines der Autos geborgen. Der Verkehr wurde während der Bergungsarbeiten über das Gelände der Tankstelle geführt.



Fast zeitgleich wurden nach Angaben der Berufsfeuerwehr drei weitere Fahrer bei einem anderen Verkehrsunfall in Trier-Tarforst verletzt. Im Kreuzungsbereich der Kohlenstraße mit der Gustav-Heinemann-Straße stießen zwei Autos zusammen, eins prallte noch mit einem Schild einer Verkehrsinsel. Dabei kam es auch zum Verlust von Betriebsstoffen, wie die Feuerwehr mitteilt, es kam zu Behinderungen . Hier waren im Einsatz ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. ein Notarzt des DRK und zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr.