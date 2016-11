Unfall auf der B 51: Autofahrerin verletzt

Nach Polizeiangaben war der Fahrer des 40-Tonnen-LKW auf Höhe des Estricher Hofs beim Fahrstreifenwechsel mit einem VW Golf zusammengestoßen. Das Auto drehte sich auf der Fahrbahn und krachte in die Mittelleitplanke. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein weiteres Auto konnte noch rechtzeitig abbremsen. Während der Bergung wurde der Verkehr in Richtung Trier einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu langen Rückstaus bis zum Kreisel Konz. Am Auto entstand hoher Sachschaden. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und der Notarzt aus Trier sowie die Feuerwehr Konz.