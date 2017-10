Die Bundesstraße war zwischen Abfahrt Löllberg und Konz-Karthaus rund eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Konz wegen der Rettungs- und Abschlepparbeiten blockiert, nach 8 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Nach Angaben von Zeugen gegenüber der Polizei hatte der 61-Jährige von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollen, dabei sei er gegen den neben ihm fahrenden Sattelzug geprallt und gestürzt. Er wurde vom DRK in ein Krankenhaus in Trier gebracht. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt.