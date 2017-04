Eine Fahrerin wurde dabei verletzt und kam nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Auto musste abgeschleppt werden.



Während der Bergungsarbeiten kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.



Im Einsatz war neben der Polizeiinspektion Trier die Berufsfeuerwehr mit einem Rettungswagen und der Notarzt Trier.