Der Autofahrer wollte gegen 15 Uhr nach rechts in die Lindenstraße abbiegen, als die Frau die Fahrbahn überquerte. Offenbar übersah der Fahrer die Frau, die durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert wurde. Mit schweren Verletzungen wurde sie vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Im Einsatz war die Polizeiinspektion und die Berufsfeuerwehr Trier.