Unfall unter Ehranger Brücke in Trier - Verkehr staut sich (Update)

Drei Autos stießen gegen 17.40 Uhr aus bisher noch nicht geklärter Ursache aufeinander. Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei mindestens sechs Personen leicht verletzt.



Einige der Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, die anderen ambulant versorgt. Die Feuerwehr war vor Ort, um Betriebsmittel aufzunehmen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, was die Folge hatte, das sich der Verkehr in beiden Richtungen staute.



Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, das Deutsche Rote Kreuz aus Ehrang sowie die Berufsfeuerwehr Trier Wache Zwei und der Notarzt.