Unwetter im Landkreis Trier/Saarburg führen zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in der Nacht

(Trier/Saarburg) Heftige Unwetter haben in der Nacht den Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz heimgesucht. Die Feuerwehr ist seit etwa 1 Uhr in der Nacht überall in der Region im Einsatz.