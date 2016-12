(Update) Haus nach Dachstuhlbrand in Trier-Nord unbewohnbar - Drei Verletzte - Hoher Sachschaden

Kurz nach 20.30 Uhr am Donnerstagabend hatten Augenzeugen, die Rauchschwaden am Dachgeschoss eines Hauses in der Petrusstraße in Trier-Nord bemerkt hatten, die Feuerwehr verständigt. Dort stand eine Wohnung in Flammen. Deren Bewohner hatte noch vergeblich versucht, den Brand selbst zu löschen. Als die ersten Wehrleuten eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Dachgeschoss.Zu diesem Zeitpunkt waren noch 14 Menschen im Haus, die nach Angaben von Einsatzleiter Thomas Reinholz von der Berufsfeuerwehr Trier über das Treppenhaus ins Freie gebracht werden konnten. Drei Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.Mittlerweile war auch die Freischicht der Feuerwehr alarmiert worden, so dass die Berufsfeuerwehr und die Löschzüge Olewig und Kürenz sowie der Rettungsdienst mit rund 60 Mann im Einsatz waren. Die Flammen hatten inzwischen auf den gesamten Dachstuhl übergegriffen. Statische Probleme im Haus erschwerten laut Reinholz die Arbeit der Feuerwehr, so dass diese vor allem von außen über zwei Drehleitern dem Brand zu Leibe rückte. Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht, eine Brandwache blieb vor Ort. Auch am Freitagmorgen waren noch einzelne Brandnester zu löschen, sagte Reinholz.Die beiden Nachbarhäuser mussten vorübergehend wegen der Einsturzgefahr im vom Brand betroffenen Haus ebenfalls geräumt werden. Eines der Häuser ist vorerst weiterhin nicht betretbar. Die Bewohner kamen in Hotels und bei Freunden unter.Der Sachschaden liegt nach Einschätzung der Berufsfeuerwehr im sechsstelligen Bereich. Die Untersuchung des Brandortes durch die Brandermittler am Freitagvormittag sei wegen der Einsturzgefahr sehr schwierig gewesen, teilte das Polizeipräsidium am Freitagmittag mit. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könne eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, so Polizeisprecherin Sabine Bamberg.Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei, die Löschzüge Kürenz und Olewig sowie der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Trier.