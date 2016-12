(Update) Wasserschlauch in einem Haus in Trier geplatzt - 800 Liter Wasser machen Wohnungen unbewohnbar

Vor dem Verlassen der Wohnung noch schnell die Spülmaschine starten – das passiert täglich hunderttausendfach in Deutschland. Doch in einem Wohnhaus in der Trierer Saarstraße gab es am Freitag fatale Nebenwirkungen. Der Anschlussschlauch löste sich von der laufenden Spülmaschine, und das Wasser strömte weiter. Was zunächst unbemerkt blieb, weil sich in der Wohnung im zweiten Obergeschoss niemand mehr aufhielt.



Erst Bewohner unterer Geschosse, bei denen es aus der Decke tropfte, schlugen um 10.56 Uhr Alarm.



Die Berufsfeuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zehn Mann anrückte, schloss erst einmal das Wasserventil. Aber es waren bereits rund 800 Liter ausgetreten, was laut Einsatzleiter Michael Budinger am frisch ausgetauschten und auf Null gestellten Wasserzähler abzulesen war.



Das ganze Ausmaß der Schäden ist derzeit nicht zusehen. Zwei hinzugezogene Experten – ein Bauprüfer und ein Statiker – erklärten das Haus für vorerst unbewohnbar. Zum einen, weil erst die Decken geöffnet und auf ihre weitere Belastbarkeit hin überprüft werden müssen, zum anderen, weil sicherheitshalber der Hausstrom komplett abschaltet wurde.



Betroffen sind insgesamt sechs Bewohner aus fünf Wohnungen, die nun erst einmal anderweitig kommen müssen müssen. Nach Einschätzung der Feuerwehr ist in der Frage der Notunterbringung zunächst der Hausbesitzer, im konkreten Fall ein Privatmann aus dem Kreis Trier-Saarburg, in der Pflicht.