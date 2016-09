Urlaubspost mit guten Ideen: Ein paar (auswärtige) Ideen für Trier (Fotostrecke)

Tretbootfahren auf der Mosel - im französischen Metz. Warum nicht auch bei uns? Foto: Michael Schmitz

(Trier/Marseille/Mexiko/Vrouwenpolder) Reisen bildet bekanntlich. Und wer im Urlaub unterwegs ist, der denkt bei vielen Dingen doch gerne mal: Ach, wär das schön, wenn es so etwas auch bei uns gäbe. So ist es auch einigen Volksfreund-Redakteuren in den vergangenen Wochen ergangen.